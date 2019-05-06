В Октябрьском из горящей девятиэтажки эвакуировали 200 человек
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В Октябрьском сегодня горел 9-этажный многоквартирный дом по улице Кувыкина, который в прошлом был общежитием. Информация о возгорании дома поступила в МЧС в 6:23, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сейчас правоохранители выясняют, из-за чего могло произойти возгорание. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.
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