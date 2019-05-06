В Октябрьском из горящей девятиэтажки эвакуировали 200 человек

В Октябрьском сегодня горел 9-этажный многоквартирный дом по улице Кувыкина, который в прошлом был общежитием. Информация о возгорании дома поступила в МЧС в 6:23, сообщает сайт Newsbash.ru.



По предварительным данным, к моменту прибытия спасателей, полиции и бригады скорой помощи горели комната и холл на 7 этаже. Из опасной зоны пожарные 12 отряда ФПС по РБ вывели 200 человек, среди которых было 47 детей. К счастью, погибших и пострадавших нет. Уже через 10 минут пожар был потушен.Сейчас правоохранители выясняют, из-за чего могло произойти возгорание. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.