Авария в Белебеевском районе: на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей погибла женщина

Авария на трассе в Белебеевском районе унесла жизнь женщины. Семья с двумя несовершеннолетними детьми попала в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП произошло сегодня днем, 6 мая, на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей. Столкнулись отечественная «семерка» и «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился житель Пермского края. Супруга водителя ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии. Также пострадали пассажиры иномарки – семья с детьми 5 и 14 лет. На месте ДТП работают дорожные полицейские.