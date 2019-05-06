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Авария в Белебеевском районе: на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей погибла женщина

Добавлено: 06.05.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Авария в Белебеевском районе: на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей погибла женщина

Авария на трассе в Белебеевском районе унесла жизнь женщины. Семья с двумя несовершеннолетними детьми попала в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП произошло сегодня днем, 6 мая, на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей. Столкнулись отечественная «семерка» и «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился житель Пермского края. Супруга водителя ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии. Также пострадали пассажиры иномарки – семья с детьми 5 и 14 лет. На месте ДТП работают дорожные полицейские.

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