Авария в Белебеевском районе: на трассе Аксеново-Аксаково-Белебей погибла женщина
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Авария на трассе в Белебеевском районе унесла жизнь женщины. Семья с двумя несовершеннолетними детьми попала в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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