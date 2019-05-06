В Нефтекамске из окна четвертого этажа выпал ребенок
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Накануне, 5 мая в городе Нефтекамск из окна четвертого этажа жилого дома выпал ребенок, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств, малыш остался жив, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, 29 апреля в Октябрьском с семилетним мальчиком произошла трагедия – ребенок выпал с балкона 9 этажа. Мальчик скончался на месте падения.
В этот же день в Буздякском районе из окна первого этажа выпал двухлетний малыш, а с пятого этажа выпал пятилетний ребенок. Дети выжили, но получили серьезные травмы.
«Ответственность за случившееся полностью ложится на родителей или лиц, которым поручено присматривать за ребенком. По любому факту падения ребенка из окна возбуждается уголовное дело и уже в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установят вину родителей, — рассказала начальник отдела учебно-методического центраа Госкомитета РБ по ЧС Татьяна Норкина. — Поэтому, уважаемые взрослые, берегите своих малышей. Их безопасность в ваших руках!»
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