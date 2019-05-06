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В Нефтекамске из окна четвертого этажа выпал ребенок

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске из окна четвертого этажа выпал ребенок

Накануне, 5 мая в городе Нефтекамск из окна четвертого этажа жилого дома выпал ребенок, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств, малыш остался жив, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К сожалению, с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон, информирует ведомство. В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, иногда остаются инвалидами. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу.

Так, 29 апреля в Октябрьском с семилетним мальчиком произошла трагедия – ребенок выпал с балкона 9 этажа. Мальчик скончался на месте падения.

В этот же день в Буздякском районе из окна первого этажа выпал двухлетний малыш, а с пятого этажа выпал пятилетний ребенок. Дети выжили, но получили серьезные травмы.
﻿«Ответственность за случившееся полностью ложится на родителей или лиц, которым поручено присматривать за ребенком. По любому факту падения ребенка из окна возбуждается уголовное дело и уже в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установят вину родителей, — рассказала начальник отдела учебно-методического центраа Госкомитета РБ по ЧС Татьяна Норкина. — Поэтому, уважаемые взрослые, берегите своих малышей. Их безопасность в ваших руках!»

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