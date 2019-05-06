В Нефтекамске из окна четвертого этажа выпал ребенок

Накануне, 5 мая в городе Нефтекамск из окна четвертого этажа жилого дома выпал ребенок, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств, малыш остался жив, сообщает сайт Newsbash.ru.



﻿«Ответственность за случившееся полностью ложится на родителей или лиц, которым поручено присматривать за ребенком. По любому факту падения ребенка из окна возбуждается уголовное дело и уже в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установят вину родителей, — рассказала начальник отдела учебно-методического центраа Госкомитета РБ по ЧС Татьяна Норкина. — Поэтому, уважаемые взрослые, берегите своих малышей. Их безопасность в ваших руках!»