В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно

Следственным отделом по Калининскому району города Уфа следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в Следкоме РБ.



04 мая 2019 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 49-летнего мужчины в квартире одного из домов Калининского района города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru Выездом следственно-оперативной группы в составе следователя и руководства территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установлено, что ночью 04 мая 2019 года в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого последний дважды ударил ножом в область шеи своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Соседи, услышав шум, доносившийся из квартиры, позвонили в полицию. Обвиняемый с целью избежать наказания за совершенное преступление, вылез в окно квартиры и скрылся в неизвестном направлении.Благодаря успешно проведенным следственно-оперативным мероприятиям следователями СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 Управления МВД по городу Уфе обвиняемый был задержан по горячим следам. Вину в совершенном преступлении он признал.В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В ходе изучения личностей потерпевшего и обвиняемого было установлено, что ранее они оба привлекались к уголовной ответственности: потерпевший был дважды осужден за убийство, а обвиняемый – за преступления против собственности.