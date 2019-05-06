В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно
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Следственным отделом по Калининскому району города Уфа следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в Следкоме РБ.
Выездом следственно-оперативной группы в составе следователя и руководства территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установлено, что ночью 04 мая 2019 года в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого последний дважды ударил ножом в область шеи своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Соседи, услышав шум, доносившийся из квартиры, позвонили в полицию. Обвиняемый с целью избежать наказания за совершенное преступление, вылез в окно квартиры и скрылся в неизвестном направлении.
Благодаря успешно проведенным следственно-оперативным мероприятиям следователями СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 Управления МВД по городу Уфе обвиняемый был задержан по горячим следам. Вину в совершенном преступлении он признал.
В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В ходе изучения личностей потерпевшего и обвиняемого было установлено, что ранее они оба привлекались к уголовной ответственности: потерпевший был дважды осужден за убийство, а обвиняемый – за преступления против собственности.
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