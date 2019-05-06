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В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно

Следственным отделом по Калининскому району города Уфа следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в Следкоме РБ.

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04 мая 2019 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 49-летнего мужчины в квартире одного из домов Калининского района города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Выездом следственно-оперативной группы в составе следователя и руководства территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установлено, что ночью 04 мая 2019 года в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого последний дважды ударил ножом в область шеи своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Соседи, услышав шум, доносившийся из квартиры, позвонили в полицию. Обвиняемый с целью избежать наказания за совершенное преступление, вылез в окно квартиры и скрылся в неизвестном направлении.

Благодаря успешно проведенным следственно-оперативным мероприятиям следователями СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 Управления МВД по городу Уфе обвиняемый был задержан по горячим следам. Вину в совершенном преступлении он признал.

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ходе изучения личностей потерпевшего и обвиняемого было установлено, что ранее они оба привлекались к уголовной ответственности: потерпевший был дважды осужден за убийство, а обвиняемый – за преступления против собственности.

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