В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме
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В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии ночью 6 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Калтасы Калтасинского района. На тушение были направлены огнеборцы, а также сотрудники скорой помощи и полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«В результате пожара огнем поврежден бревенчатый дом, уничтожена кровля и потолочное перекрытие по всей площади. Пострадал мужчина 1973 года рождения, он получил ожоги и передан бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. — При проведении дознания по пожару установлено, что благодаря срабатыванию автономного дымового пожарного извещателя, семье, состоящей из четырех человек, в том числе детям, 12 и 14 лет, удалось вовремя проснуться и эвакуироваться из задымленного дома».Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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