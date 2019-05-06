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В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии ночью 6 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Калтасы Калтасинского района. На тушение были направлены огнеборцы, а также сотрудники скорой помощи и полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу, происходило открытое горение бревенчатого жилого дома. Через час все работы по ликвидации возгорания и разбору сгоревших конструкций дома были завершены.
«В результате пожара огнем поврежден бревенчатый дом, уничтожена кровля и потолочное перекрытие по всей площади. Пострадал мужчина 1973 года рождения, он получил ожоги и передан бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. — При проведении дознания по пожару установлено, что благодаря срабатыванию автономного дымового пожарного извещателя, семье, состоящей из четырех человек, в том числе детям, 12 и 14 лет, удалось вовремя проснуться и эвакуироваться из задымленного дома».
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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