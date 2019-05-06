В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии ночью 6 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Калтасы Калтасинского района. На тушение были направлены огнеборцы, а также сотрудники скорой помощи и полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В результате пожара огнем поврежден бревенчатый дом, уничтожена кровля и потолочное перекрытие по всей площади. Пострадал мужчина 1973 года рождения, он получил ожоги и передан бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. — При проведении дознания по пожару установлено, что благодаря срабатыванию автономного дымового пожарного извещателя, семье, состоящей из четырех человек, в том числе детям, 12 и 14 лет, удалось вовремя проснуться и эвакуироваться из задымленного дома».

Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу, происходило открытое горение бревенчатого жилого дома. Через час все работы по ликвидации возгорания и разбору сгоревших конструкций дома были завершены.Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.