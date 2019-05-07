Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей

В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей

Добавлено: 07.05.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей

Минувшей ночью в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьской в Давлеканово вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:15, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме

Читайте также:

В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме
Огонь был полностью потушен в 3:05. На пожарище обнаружены тела троих погибших – женщины и двоих детей (мальчика 2009 года рождения и девочки 2013 года рождения).

На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. На пожарище работает следственная группа, причина возгорания выясняется.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина
Происшествия
Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина
Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира
Происшествия
Пожар в Стерлитамаке на улице Шаймуртова: загорелась двухкомнатная квартира
В Стерлитамаке в результате пожара пострадали двое детей
Происшествия
В Стерлитамаке в результате пожара пострадали двое детей
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
В Белебеевском районе в пожаре погибла семейная пара
Происшествия
В Белебеевском районе в пожаре погибла семейная пара
В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погибли трое детей
Происшествия
В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погибли трое детей
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
Общество / Происшествия
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: