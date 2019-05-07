В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей
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Минувшей ночью в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьской в Давлеканово вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:15, сообщает сайт Newsbash.ru.
На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. На пожарище работает следственная группа, причина возгорания выясняется.
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