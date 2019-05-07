В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей

Минувшей ночью в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьской в Давлеканово вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:15, сообщает сайт Newsbash.ru.



Огонь был полностью потушен в 3:05. На пожарище обнаружены тела троих погибших – женщины и двоих детей (мальчика 2009 года рождения и девочки 2013 года рождения).На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. На пожарище работает следственная группа, причина возгорания выясняется.