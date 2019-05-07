В Благовещенском районе произошел пожар на ферме
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В девятом часу утра на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре фермы в д. Сунеевка Благовещенского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Причина пожара устанавливается.
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