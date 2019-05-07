В Благовещенском районе произошел пожар на ферме

В девятом часу утра на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре фермы в д. Сунеевка Благовещенского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



На месте выяснилось, что горели постройки: свинарник, коровник и дом. Ферма принадлежит КФХ Низамутдинову М.М. Основная часть животных, находящихся внутри помещений, не пострадала. Не удалось спасти только девятерых поросят и одного борова.Причина пожара устанавливается.