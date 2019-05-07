Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенском районе произошел пожар на ферме

В Благовещенском районе произошел пожар на ферме

Добавлено: 07.05.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенском районе произошел пожар на ферме

В девятом часу утра на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о пожаре фермы в д. Сунеевка Благовещенского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей

Читайте также:

В Давлеканово в пожаре погибли женщина и двое детей
На месте выяснилось, что горели постройки: свинарник, коровник и дом. Ферма принадлежит КФХ Низамутдинову М.М. Основная часть животных, находящихся внутри помещений, не пострадала. Не удалось спасти только девятерых поросят и одного борова. 

Причина пожара устанавливается.  

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина
Происшествия
Пожар в Салавате: в двухэтажном доме погиб пожилой мужчина
В Уфе на улице Нехаева произошел крупный пожар
Происшествия
В Уфе на улице Нехаева произошел крупный пожар
В Куюргазинском районе Башкирии загорелся один из кабинетов школы
Происшествия
В Куюргазинском районе Башкирии загорелся один из кабинетов школы
В Стерлитамаке загорелась автомойка
Происшествия
В Стерлитамаке загорелась автомойка
В Мишкинском районе загорелся дом: погибла женщина
Происшествия
В Мишкинском районе загорелся дом: погибла женщина
В Туймазах сильный пожар оставил без дома семью
Происшествия
В Туймазах сильный пожар оставил без дома семью
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: