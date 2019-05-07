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В Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать ученицу коррекционной школы

Добавлено: 07.05.19
Просмотров: 77
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать ученицу коррекционной школы

Вчера, 6 мая, около двух часов ночи в Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать восьмиклассницу. Девушка всего на год младше преступника и учится в коррекционной школе, сообщает сайт Newsbash.ru

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— О попытке надругаться над несовершеннолетней сообщила ее мать. Парень ранее уже был судим за кражу. Предварительно известно, что после неудачной попытки совершить действия сексуального характера преступник украл у девушки телефон, — сообщил собеседник.
По предварительной информации, парень признал свою вину.

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