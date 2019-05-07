В Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать ученицу коррекционной школы

Вчера, 6 мая, около двух часов ночи в Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать восьмиклассницу. Девушка всего на год младше преступника и учится в коррекционной школе, сообщает сайт Newsbash.ru.



— О попытке надругаться над несовершеннолетней сообщила ее мать. Парень ранее уже был судим за кражу. Предварительно известно, что после неудачной попытки совершить действия сексуального характера преступник украл у девушки телефон, — сообщил собеседник.

По предварительной информации, парень признал свою вину.