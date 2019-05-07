Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе спасатели вытащили из озера мужчину в бессознательном состоянии

В Уфе спасатели вытащили из озера мужчину в бессознательном состоянии

Добавлено: 07.05.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе спасатели вытащили из озера мужчину в бессознательном состоянии

В Уфе спасатели вытащили из воды мужчину, который едва не утонул. Сегодня в 10:00 в Управление гражданской защиты позвонил очевидец, который сообщил о ЧП в районе сбросного канала на озере Теплом, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео

Читайте также:

В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Мужчина прыгнул в воду с пешеходного мостика и начал тонуть. Сотрудникам ПСО пришлось плыть до пострадавшего 30 метров. Они вытащили его на берег уже в бессознательном состоянии, и передали бригаде скорой помощи. Мужчину увезли в больницу.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
Происшествия
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
В Уфе пожарные обнаружили в загоревшейся квартире мужчину без сознания
Происшествия
В Уфе пожарные обнаружили в загоревшейся квартире мужчину без сознания
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
Происшествия
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
В поселке Максимовка Уфимского района машина застряла между деревьями
Происшествия
В поселке Максимовка Уфимского района машина застряла между деревьями
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома
Происшествия
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Происшествия
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Уфимка сорвалась со скалы
Происшествия
Уфимка сорвалась со скалы
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Происшествия
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: