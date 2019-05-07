В Уфе спасатели вытащили из озера мужчину в бессознательном состоянии

В Уфе спасатели вытащили из воды мужчину, который едва не утонул. Сегодня в 10:00 в Управление гражданской защиты позвонил очевидец, который сообщил о ЧП в районе сбросного канала на озере Теплом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Мужчина прыгнул в воду с пешеходного мостика и начал тонуть. Сотрудникам ПСО пришлось плыть до пострадавшего 30 метров. Они вытащили его на берег уже в бессознательном состоянии, и передали бригаде скорой помощи. Мужчину увезли в больницу.