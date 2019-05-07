В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто
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Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы, когда задержали двух несовершеннолетних парней, толкавших старый ВАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности, предусмотренной законодательством», — сообщают в ведомстве.
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