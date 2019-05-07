В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто

Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы, когда задержали двух несовершеннолетних парней, толкавших старый ВАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности, предусмотренной законодательством», — сообщают в ведомстве.

Как выяснили сотрудники полиции, подростки 17-ти и 16-ти лет заметили автомобиль несколько дней назад. Они решили угнать его, однако оказалось, что в машине нет бензина и аккумулятора. Тогда ребята решили установить свой АКБ и залить бензин. Когда машина не завелась, подростки решили завести машину при толчке. В этот момент их задержали патрульные ГИБДД.