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В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто

Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы, когда задержали двух несовершеннолетних парней, толкавших старый ВАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как выяснили сотрудники полиции, подростки 17-ти и 16-ти лет заметили автомобиль несколько дней назад. Они решили угнать его, однако оказалось, что в машине нет бензина и аккумулятора. Тогда ребята решили установить свой АКБ и залить бензин. Когда машина не завелась, подростки решили завести машину при толчке. В этот момент их задержали патрульные ГИБДД.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности, предусмотренной законодательством», — сообщают в ведомстве.

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