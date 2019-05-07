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Стали известны данные с бортовых самописцев сгоревшего в Шереметьево самолета Superjet

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Стали известны данные с бортовых самописцев сгоревшего в Шереметьево самолета Superjet

Опубликованы первые результаты расшифровки бортовых самописцев сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Из данных черных ящиков следует, что аварию мог спровоцировать скачок напряжения и последующий сбой систем самолета, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«После взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти», — рассказал агентству «Интерфакс» источник, близкий к расследованию катастрофы.
Гроза, по предварительной информации, повлияла на работу систем лайнера. Черные ящики зафиксировали скачок напряжения и последующий за ним отказ нескольких систем самолета.
«Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается», — признал собеседник. При заходе на аварийную посадку «экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость».
Из-за этого самолет приземлился на середине взлетно-посадочной полосы, причем соприкосновение с землей произошло на завышенных скоростях.

Ранее следователи заявили, что пилоты сгоревшего Superjet сами усугубили аварийную ситуацию. После приземления они якобы не выключили двигатели и открыли в кабине окно. Однако в Межгосударственном авиационном комитете эту информацию опровергли, напоминает «Национальная служба новостей».

Трагедия в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся во время аварийной посадки. Из находившихся на борту 78 человек 41 погиб.

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