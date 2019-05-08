В Уфе из-за подозрительных предметов эвакуируют посетителей торговых центров

В этим минуты в Уфе сегодня, 8 мая, эвакуируют посетителей нескольких торговых объектов города, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, на данный момент людей выводят из торгового центра «Звездный» в микрорайоне Сипайлово, а также с Красинского рынка. По предварительной информацией, причиной эвакуации стали сообщения о подозрительных бесхозных предметах.



Информация сейчас уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

