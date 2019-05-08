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В Уфе из-за подозрительных предметов эвакуируют посетителей торговых центров

Добавлено: 08.05.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе из-за подозрительных предметов эвакуируют посетителей торговых центров

В этим минуты в Уфе сегодня, 8 мая, эвакуируют посетителей нескольких торговых объектов города, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на данный момент людей выводят из торгового центра «Звездный» в микрорайоне Сипайлово, а также с Красинского рынка. По предварительной информацией, причиной эвакуации стали сообщения о подозрительных бесхозных предметах.

Информация сейчас уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

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