В Уфе из-за подозрительных предметов эвакуируют посетителей торговых центров
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В этим минуты в Уфе сегодня, 8 мая, эвакуируют посетителей нескольких торговых объектов города, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, на данный момент людей выводят из торгового центра «Звездный» в микрорайоне Сипайлово, а также с Красинского рынка. По предварительной информацией, причиной эвакуации стали сообщения о подозрительных бесхозных предметах.
Информация сейчас уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.
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