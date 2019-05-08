В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфимском районе в поле близ деревни Волково местные жители обнаружили гранату, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, на место были вызваны саперы и взрывотехники ОМОН. Было установлено, что боеприпас произведен в Англии более 100 лет назад, в годы Первой мировой войны. При этом она представляет взрывоопасность.
- Предмет был вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом, — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.
Читайте также
Происшествия
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
Происшествия
В Иглинском районе обнаружили тайник с 15 артснарядами
Происшествия
Житель Иглинского района нашел на обочине боевой снаряд
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии обнаружили и обезвредили снаряд
Происшествия
В Стерлитамаке сотрудники Росгвардии обнаружили гранату
Происшествия
В Иглинском районе нашли артиллерийский снаряд
Общество
В Башкирии дан старт акции «Память народа»
Общество
Украинские силовики бьют по ополченцам из укреплений фашистов времен второй мировой войны