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В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны

В Уфимском районе в поле близ деревни Волково местные жители обнаружили гранату, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на место были вызваны саперы и взрывотехники ОМОН. Было установлено, что боеприпас произведен в Англии более 100 лет назад, в годы Первой мировой войны. При этом она представляет взрывоопасность. 

- Предмет был вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом, — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

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