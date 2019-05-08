В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны

В Уфимском районе в поле близ деревни Волково местные жители обнаружили гранату, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, на место были вызваны саперы и взрывотехники ОМОН. Было установлено, что боеприпас произведен в Англии более 100 лет назад, в годы Первой мировой войны. При этом она представляет взрывоопасность.

- Предмет был вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом, — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.