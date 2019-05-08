В Белорецком районе загорелось здание суда

В региональной службе судебных приставов сообщили о пожаре в здании Белорецкого межрайонного суда, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Меня закалила служба в армии. День был расписан четко и ежеминутно. И сейчас это здорово выручает в моей профессии. Быть всегда в форме и справляться с тяжестью будних дней помогает спорт», – прокомментировал пристав, добавив, что любит свою работу.

По данным ведомства, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудника районного отдела УФССП по РБ Иршата Халитова.Уточняется, что в тот день он почувствовал запах едкого дыма. Как оказалось, в одном из кабинетов «заискрила» проводка.Сообщается, что Иршат Халитов обесточил здание, потушил возгорание огнетушителем, оповестил об опасности всех присутствующих и помог в эвакуации граждан.Уточняется, что у героя есть любимая жена и двое маленьких детей.