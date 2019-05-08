В Уфе найдены останки четвертованного тела

В садах Калининского района города следователи нашли человеческие останки, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, в колодце на одном из участков правоохранители обнаружили четвертованный скелет мужчины – у трупа отсутствовали голова и конечности.



Сейчас устанавливается личность погибшего, назначены экспертизы для выяснения причин его смерти.