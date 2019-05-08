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В Башкирии тлеющий карьер в Сибае будут тушить еще около 5 месяцев

Добавлено: 08.05.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Башкирии тлеющий карьер в Сибае будут тушить еще около 5 месяцев

В Башкирии продолжат заливать тлеющий карьер. Подтопление шахт займет еще 147 дней. Об этом сообщили активисты движения «Сибай, дыши.

Власти Сибая приостановили подтопление карьера

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Напомним, пока работы не ведутся. В штабе местным жителям объяснили, что проект подтопления еще не прошел все нужные проверки, но его обещают принять до 15 мая. К тому же, температура на бортах слишком высокая, сообщает сайт Newsbash.ru.

По плану, сначала затопят 20 метров карьера, потом около месяц будут наблюдать за процессом, если первого этапа не хватит, затопят еще 20 метров.

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