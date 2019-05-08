В Башкирии тлеющий карьер в Сибае будут тушить еще около 5 месяцев
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В Башкирии продолжат заливать тлеющий карьер. Подтопление шахт займет еще 147 дней. Об этом сообщили активисты движения «Сибай, дыши.
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По плану, сначала затопят 20 метров карьера, потом около месяц будут наблюдать за процессом, если первого этапа не хватит, затопят еще 20 метров.
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