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В Ишимбае подростки вдыхали пропан из газового баллона

Добавлено: 08.05.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Ишимбае подростки вдыхали пропан из газового баллона

Инцидент произошел на днях в городе Ишимбай. Трое ребят в возрасте 10-12 лет вдыхали газ из оставленного во дворе жилого дома 50-литрового баллона. Видеозапись попала в социальные сети, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Детям было сделано замечание, на которое они отреагировали агрессивно и начали нецензурно выражаться. Среди хулиганов также находилась девочка, которая попыталась убедить очевидца не снимать их на видеокамеры и оставить их в покое.

Откуда во дворе дома появился этот опасный баллон, кто эти дети не сообщается. В данное время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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