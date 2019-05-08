В Ишимбае подростки вдыхали пропан из газового баллона
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Инцидент произошел на днях в городе Ишимбай. Трое ребят в возрасте 10-12 лет вдыхали газ из оставленного во дворе жилого дома 50-литрового баллона. Видеозапись попала в социальные сети, сообщает сайт Newsbash.ru.
Откуда во дворе дома появился этот опасный баллон, кто эти дети не сообщается. В данное время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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