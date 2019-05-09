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Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов

Добавлено: 09.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Пожар в Туймазах: на улице Островского загорелась квартира, из дома эвакуировали 50 жильцов

В Туймазах в многоквартирном доме на улице Островского загорелась квартира. Прибывшие на место сотрудники МЧС были вынуждены вывести на улицу 50 жильцов соседних квартир, в том числе 12 детей. К счастью погибших и пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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После проветривания жильцы возвращаются в свои квартиры.
- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ. - В тушении были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России. На месте работает дознаватель МЧС России.

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