В Стерлитамаке дети на видеокамеру избили и унизили своего ровесника | видео

Двое школьников в Стерлитамаке избили и унизили мальчика с особенностями развития, требуя, чтобы он признал их царями, сообщает сайт Newsbash.ru.

Видео инцидента появилось в одном из телеграм-каналов. Указывается, что дети не в первый раз занимаются травлей своего ровесника, ранее они зачастую унижали его из-за внешности, отсутствия отца и наличия умственной отсталости.В ролике ученики поставили ребенка на колени, потребовав извинений, а также вынудили его называть их царями и оскорблять себя. Вскоре школьники принялись толкать мальчика и бить его палкой. При этом сам пострадавший, по всей видимости, принял происходящее за игру, поскольку не проявлял к обидчикам агрессии и не сопротивлялся.