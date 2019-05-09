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В Стерлитамаке дети на видеокамеру избили и унизили своего ровесника | видео

Добавлено: 09.05.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке дети на видеокамеру избили и унизили своего ровесника | видео

Двое школьников в Стерлитамаке избили и унизили мальчика с особенностями развития, требуя, чтобы он признал их царями, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Видео инцидента появилось в одном из телеграм-каналов. Указывается, что дети не в первый раз занимаются травлей своего ровесника, ранее они зачастую унижали его из-за внешности, отсутствия отца и наличия умственной отсталости.

В ролике ученики поставили ребенка на колени, потребовав извинений, а также вынудили его называть их царями и оскорблять себя. Вскоре школьники принялись толкать мальчика и бить его палкой. При этом сам пострадавший, по всей видимости, принял происходящее за игру, поскольку не проявлял к обидчикам агрессии и не сопротивлялся.

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