В Стерлитамаке дети на видеокамеру избили и унизили своего ровесника | видео
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Двое школьников в Стерлитамаке избили и унизили мальчика с особенностями развития, требуя, чтобы он признал их царями, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В ролике ученики поставили ребенка на колени, потребовав извинений, а также вынудили его называть их царями и оскорблять себя. Вскоре школьники принялись толкать мальчика и бить его палкой. При этом сам пострадавший, по всей видимости, принял происходящее за игру, поскольку не проявлял к обидчикам агрессии и не сопротивлялся.
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