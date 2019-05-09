Под Уфой 4 ребенка упали в обморок во время митинга в честь Дня Победы

Накануне в селе Зубово Уфимского района во время парада и торжественного митинга у школьников произошло массовое ухудшение самочувствия. По словам пользователей соцсетей, четыре ребенка упали в обморок. Большинство детей стояли на мероприятии до конца, однако позже они стали жаловаться на тошноту и головокружение, сообщает сайт Newsbash.ru.



Присутствовавшие на митинге взрослые жители села предполагают, что причиной ухудшения самочувствия мог стать газ от «Вечного огня». Очевидцев возмутило то, что организаторы акции не проверили оборудование перед ее началом.