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Под Уфой 4 ребенка упали в обморок во время митинга в честь Дня Победы

Добавлено: 09.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой 4 ребенка упали в обморок во время митинга в честь Дня Победы

Накануне в селе Зубово Уфимского района во время парада и торжественного митинга у школьников произошло массовое ухудшение самочувствия. По словам пользователей соцсетей, четыре ребенка упали в обморок. Большинство детей стояли на мероприятии до конца, однако позже они стали жаловаться на тошноту и головокружение, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Присутствовавшие на митинге взрослые жители села предполагают, что причиной ухудшения самочувствия мог стать газ от «Вечного огня». Очевидцев возмутило то, что организаторы акции не проверили оборудование перед ее началом.

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