Под Уфой 4 ребенка упали в обморок во время митинга в честь Дня Победы
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Накануне в селе Зубово Уфимского района во время парада и торжественного митинга у школьников произошло массовое ухудшение самочувствия. По словам пользователей соцсетей, четыре ребенка упали в обморок. Большинство детей стояли на мероприятии до конца, однако позже они стали жаловаться на тошноту и головокружение, сообщает сайт Newsbash.ru.
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