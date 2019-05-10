Умер Сергей Доренко: 59-летний журналист упал с мотоцикла | видео

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил источник агентства в медицинских кругах.