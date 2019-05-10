Умер Сергей Доренко: 59-летний журналист упал с мотоцикла | видео
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В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил источник агентства в медицинских кругах.Информацию о смерти Доренко подтвердил РИА Новости главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу «Время», а также «Авторскую программу Сергея Доренко». С 2014 года был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».
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