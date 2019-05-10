Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека
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9 мая в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла около полудня на 22 км автодороги Дюртюли — Бураево, сообщает сайт Newsbash.ru.
Подробности ДТП уточняются, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
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