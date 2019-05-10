Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека

9 мая в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла около полудня на 22 км автодороги Дюртюли — Бураево, сообщает сайт Newsbash.ru.



По одной из версий, 24-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с «Ладой Приорой». В результате аварии водитель седьмой модели и его 21-летний пассажир скончались на месте, ещё один 17-летний парень госпитализирован. С травмами доставлены в больницу 23-летний водитель и три пассажирки «Лады». На месте происшествия работает полиция и другие службы.Подробности ДТП уточняются, сообщает республиканская Госавтоинспекция.