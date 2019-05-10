Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе юный мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет

В Уфе юный мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе юный мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет

Погожий день 9 мая для 13-летнего подростка запомнится надолго. Школьник решил покататься на своем мотоцикле. Оседал железного коня «Racer», и выехал на автодорогу Камышлы-Булгаково. Только вот удержать напор ревущего напора ему не удалось. Парень не справился с управлением и опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru

— В результате аварии юный водитель получил травмы, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

Всего за вчерашний день на дорогах республики произошло девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и шестнадцать получили травмы.

Так, в Дюртюлинском районе на 22 километре трассы Дюртюли — Бураево столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада-Приора». Два человека погибли, четверо находятся в больнице.

За вчерашний день сотрудники ГИБДД выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 51 нетрезвого водителя. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
Происшествия
Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
В Дюртюлинском районе водитель «Лада Ларгус» слетел в кювет
Происшествия
В Дюртюлинском районе водитель «Лада Ларгус» слетел в кювет
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
В Бирском районе в ДТП погибли три человека
Происшествия
В Бирском районе в ДТП погибли три человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: