В Уфе юный мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет

Погожий день 9 мая для 13-летнего подростка запомнится надолго. Школьник решил покататься на своем мотоцикле. Оседал железного коня «Racer», и выехал на автодорогу Камышлы-Булгаково. Только вот удержать напор ревущего напора ему не удалось. Парень не справился с управлением и опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В результате аварии юный водитель получил травмы, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

Всего за вчерашний день на дорогах республики произошло девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и шестнадцать получили травмы.



Так, в Дюртюлинском районе на 22 километре трассы Дюртюли — Бураево столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада-Приора». Два человека погибли, четверо находятся в больнице.



За вчерашний день сотрудники ГИБДД выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 51 нетрезвого водителя.