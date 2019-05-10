В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали жителя деревни Акъюлово, который избил 79-летнюю пенсионерку, ее 60-летнего сына, а затем забрал из чужого дома деньги и сигареты, сообщает сайт Newsbash.ru.



В Отдел МВД России по Хайбуллинскому району поступило заявление от пенсионеров из деревни Акъюлово. По словам потерпевших, подвыпивший односельчанин сначала избил их, а затем забрал из дома 15 тысяч рублей и 8 пачек сигарет. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.В ходе работы полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, который дал признательные показания.

По предварительным данным, в поисках очередной дозы спиртного мужчина пришел в дом своих соседей. Незваный гость в грубой форме стал требовать алкоголь у 79-летней женщины и у ее 60-летнего сына. Когда пенсионеры попытались прогнать подозреваемого, он их избил. При этом удары наносились лопатой и обухом маленького топора.



Полицейские изъяли одно из орудий преступления.



По факту разбойного нападения следователями Отдела МВД России по Хайбуллинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.