Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил

В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали жителя деревни Акъюлово, который избил 79-летнюю пенсионерку, ее 60-летнего сына, а затем забрал из чужого дома деньги и сигареты, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке

Читайте также:

В Хайбуллинском районе ревнивая жена пришла с ножом разбираться к соседке
В Отдел МВД России по Хайбуллинскому району поступило заявление от пенсионеров из деревни Акъюлово. По словам потерпевших, подвыпивший односельчанин сначала избил их, а затем забрал из дома 15 тысяч рублей и 8 пачек сигарет. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе работы полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, который дал признательные показания.

По предварительным данным, в поисках очередной дозы спиртного мужчина пришел в дом своих соседей. Незваный гость в грубой форме стал требовать алкоголь у 79-летней женщины и у ее 60-летнего сына. Когда пенсионеры попытались прогнать подозреваемого, он их избил. При этом удары наносились лопатой и обухом маленького топора.

Полицейские изъяли одно из орудий преступления.

По факту разбойного нападения следователями Отдела МВД России по Хайбуллинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек
Происшествия
В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера
Происшествия
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Происшествия
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
В Бирском районе поймали двух похитителей продуктов и электротехники
Происшествия
В Бирском районе поймали двух похитителей продуктов и электротехники
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
Происшествия
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: