В Уфе "скорая помошь" на три часа оставила тело женщины посреди улицы накрыв его тканью
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Накануне пользователь соцсети сообщил о вопиющем, на его взгляд, случае: по улице Заболоцкого в Уфе на протяжении трех часов лежал накрытый труп пожилой женщины, сообщает сайт Newsbash.ru.
По его словам, пенсионерке стало плохо, и она упала. Вокруг женщины собрались очевидцы, которые разошлись, когда приехала «скорая помощь». Медики накрыли тело тканью и удалились, спустя 3 часа тело забрала другая машина.
«Вы только вдумайтесь: три часа мертвая бабушка лежит одна, на сырой после дождей земле. А всем плевать, люди просто мимо идут, не понимая, что происходит. В «скорой» ничего внятного не отвечают, приехали и накрыли тканью, а потом уехали, оставив одну на три часа», - возмутился уфимец.
Пользователи соцсети отметили, что им тоже приходилось сталкиваться с аналогичными ситуациями.
«Моя сотрудница умерла и лежала около подъезда с десяти утра до пяти вечера. Приезжали службы всякие и даже не накрыли, я пыталась сделать это сама, но ветер не давал. Очень было больно, как мне объяснили, это такая система», - пишет Елена К..
«Зять почти 12 часов лежал под окнами. Случайно выпал из окна восьмого этажа. И если бы не нашли знакомых, то я просто не знаю, сколько бы это всё продолжилось. Вот и думайте, 6 часов это ещё нормально», - рассказал Иван И..В то же время уфимцы отмечают, что произошедшее не является виной или халатностью медработников, поскольку в городе действует малое автомобилей, забирающих умерших. Многие утверждают, что в каждом конкретном случае могло понадобиться вскрытие, а это несколько затягивает процесс транспортировки трупов.
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