В Иглинском районе в селе Улу-Теляк загорелся заброшенный деревянный дом

Крупный пожар произошел накануне утром, 9 мая. В селе Улу-Теляк Иглинского района загорелся заброшенный бревенчатый дом, сообщает сайт Newsbash.ru.



К моменту прибытия пожарных отрытым пламенем горела постройка размерами 15x6 крадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, к тушению привлекли силы и средства пожарной части села Урман, а также добровольная пожарная команда села Улу-Теляк.В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.