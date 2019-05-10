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В Иглинском районе в селе Улу-Теляк загорелся заброшенный деревянный дом

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе в селе Улу-Теляк загорелся заброшенный деревянный дом

Крупный пожар произошел накануне утром, 9 мая. В селе Улу-Теляк Иглинского района загорелся заброшенный бревенчатый дом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К моменту прибытия пожарных отрытым пламенем горела постройка размерами 15x6 крадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, к тушению привлекли силы и средства пожарной части села Урман, а также добровольная пожарная команда села Улу-Теляк.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.

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