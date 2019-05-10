В Иглинском районе в селе Улу-Теляк загорелся заброшенный деревянный дом
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Крупный пожар произошел накануне утром, 9 мая. В селе Улу-Теляк Иглинского района загорелся заброшенный бревенчатый дом, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.
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