В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека

ЧП произошло на Куйбышевской железной дороге в Белебеевском районе республики накануне в темное время суток. Как сообщил источник в правоохранительных органах, грузовой поезд сбил молодого человека, от полученных травм он скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сейчас устанавливает личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.