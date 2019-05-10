В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека
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ЧП произошло на Куйбышевской железной дороге в Белебеевском районе республики накануне в темное время суток. Как сообщил источник в правоохранительных органах, грузовой поезд сбил молодого человека, от полученных травм он скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас устанавливает личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
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