В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами, сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии. Дорожная авария произошла сегодня около полудня на 17 км автодороги Кашкалаши-Шарлык-Янышево, сообщает сайт Newsbash.ru.



По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автобусом Ford Transit, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пассажиры: мужчина и женщина доставлены для осмотра больницу.На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП сейчас уточняются.