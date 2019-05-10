В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами
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В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами, сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии. Дорожная авария произошла сегодня около полудня на 17 км автодороги Кашкалаши-Шарлык-Янышево, сообщает сайт Newsbash.ru.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП сейчас уточняются.
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