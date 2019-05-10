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В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами

В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами, сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии. Дорожная авария произошла сегодня около полудня на 17 км автодороги Кашкалаши-Шарлык-Янышево, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автобусом Ford Transit, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пассажиры: мужчина и женщина доставлены для осмотра больницу.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП сейчас уточняются.

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