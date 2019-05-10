В центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль
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В результате дорожной аварии в центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате столкновения оба автомобиля получили значительные механические повреждения и оказались на тротуаре. При этом машина полицейских опрокинулась на бок. Фотографии происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.
Причины аварии и виновник дорожной аварии устанавливаются.
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