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В центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль

В результате дорожной аварии в центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП произошло вечером 9 мая на улице Заки Валиди. На перекрестке с улицей Советской автомобиль сотрудников ППС столкнулся с «Дэу Нексией».

В результате столкновения оба автомобиля получили значительные механические повреждения и оказались на тротуаре. При этом машина полицейских опрокинулась на бок. Фотографии происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.

Причины аварии и виновник дорожной аварии устанавливаются.

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