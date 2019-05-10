В результате дорожной аварии в центре Уфы опрокинулся полицейский автомобиль, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП произошло вечером 9 мая на улице Заки Валиди. На перекрестке с улицей Советской автомобиль сотрудников ППС столкнулся с «Дэу Нексией».В результате столкновения оба автомобиля получили значительные механические повреждения и оказались на тротуаре. При этом машина полицейских опрокинулась на бок. Фотографии происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.Причины аварии и виновник дорожной аварии устанавливаются.