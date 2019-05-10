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В Уфе в парке отдыха утонул мужчина

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в парке отдыха утонул мужчина

В Уфе произошел первый  в летнем сезоне несчастный случай на воде. 10 мая 2019 года в 09:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в н.п.Михайловка (парк отдыха «Лукоморье») утонул мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Еще один случай на воде произошел сегодня в Гафурийском районе в с.Красноусольский. В 13:59 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о происшествии на реке Усолка. Здесь помощь понадобилась двум сестрам 2012 и 2016 года рождения, когда они играли у кромки воды. В какой-то момент девочки оказались в воде и начали тонуть. Помощь им оказал мужчина, оказавшийся рядом. 

В жаркие дни, как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения – это отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности, как мы можем видеть, может привести к несчастным случаям.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций:

  • Не ныряйте в незнакомых местах.

  • Не заплывайте за буйки.

  • Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.

  • Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.

  • Не купайтесь в нетрезвом виде.

  • Не оставляйте детей без присмотра в воде.

  • В случае возникновения опасности звоните по единому телефону вызова экстренных служб-112.    


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