В Уфе в парке отдыха утонул мужчина

В Уфе произошел первый в летнем сезоне несчастный случай на воде. 10 мая 2019 года в 09:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в н.п.Михайловка (парк отдыха «Лукоморье») утонул мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Еще один случай на воде произошел сегодня в Гафурийском районе в с.Красноусольский. В 13:59 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о происшествии на реке Усолка. Здесь помощь понадобилась двум сестрам 2012 и 2016 года рождения, когда они играли у кромки воды. В какой-то момент девочки оказались в воде и начали тонуть. Помощь им оказал мужчина, оказавшийся рядом.

В жаркие дни, как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения – это отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности, как мы можем видеть, может привести к несчастным случаям.



В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций: