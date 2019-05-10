В Уфе в парке отдыха утонул мужчина
В Уфе произошел первый в летнем сезоне несчастный случай на воде. 10 мая 2019 года в 09:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в н.п.Михайловка (парк отдыха «Лукоморье») утонул мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
В жаркие дни, как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения – это отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности, как мы можем видеть, может привести к несчастным случаям.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций:
Не ныряйте в незнакомых местах.
Не заплывайте за буйки.
Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.
Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
Не купайтесь в нетрезвом виде.
Не оставляйте детей без присмотра в воде.
В случае возникновения опасности звоните по единому телефону вызова экстренных служб-112.