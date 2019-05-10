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В Гафурийском районе мужчина вытащил из реки Усолка двух тонущих девочек

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе мужчина вытащил из реки Усолка двух тонущих девочек

В селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии мужчина спас двух тонущих девочек, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, происшествие на воде произошло сегодня днем на реке Усолка.

Две сестры семи и трех лет играли у кромки воды. В какой-то момент девочки оказались в воде и начали тонуть. Маленьких сестер вытащил из реки мужчина, оказавшийся рядом.

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