В Гафурийском районе мужчина вытащил из реки Усолка двух тонущих девочек

В селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии мужчина спас двух тонущих девочек, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, происшествие на воде произошло сегодня днем на реке Усолка.Две сестры семи и трех лет играли у кромки воды. В какой-то момент девочки оказались в воде и начали тонуть. Маленьких сестер вытащил из реки мужчина, оказавшийся рядом.