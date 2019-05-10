В Гафурийском районе мужчина вытащил из реки Усолка двух тонущих девочек
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии мужчина спас двух тонущих девочек, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Уфе в парке отдыха утонул мужчина
Две сестры семи и трех лет играли у кромки воды. В какой-то момент девочки оказались в воде и начали тонуть. Маленьких сестер вытащил из реки мужчина, оказавшийся рядом.
Читайте также: известная российская телеведущая Екатерина Андреева искупалась в источниках Красноусольска
Читайте также
Происшествия
В Уфе в парке отдыха утонул мужчина
Общество
Известная российская телеведущая Екатерина Андреева искупалась в источниках Красноусольска
Происшествия
В Гафурийском районе легковушка столкнулась со снегоуборочным трактором
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
Происшествия
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
Происшествия
В Архангельском районе ученица 3 класса спасла подругу из ледяной воды
Происшествия
В Салавате безработный мужчина ограбил собственную мать
Общество
Житель Башкирии выловил гигантского карпа весом более 12 кг