Под Челябинском в ДТП сгорел житель Башкирии

Жуткая авария произошла утром 8 мая на трассе под Челябинском. «Лексус», столкнувшись на встречной полосе с «Митсубиси Паджеро», загорелся. Три человека оказались заблокированными в искореженной машине и сгорели буквально заживо, сообщает сайт Newsbash.ru.



Один из пассажиров сгоревшего «Лексуса» был жителем Башкирии. Трое молодых людей ехали из Уфы в Нижневартовск. По данным пресс-службы ГИБДД по Челябинской области, по неустановленным причинам водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро». В аварии удалось выжить лишь водителю «Митсубиси», а вот его пассажир также погиб. По факту аварии следственными органами проводится проверка.