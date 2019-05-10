Под Челябинском в ДТП сгорел житель Башкирии
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Жуткая авария произошла утром 8 мая на трассе под Челябинском. «Лексус», столкнувшись на встречной полосе с «Митсубиси Паджеро», загорелся. Три человека оказались заблокированными в искореженной машине и сгорели буквально заживо, сообщает сайт Newsbash.ru.
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