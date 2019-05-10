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Под Челябинском в ДТП сгорел житель Башкирии

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Под Челябинском в ДТП сгорел житель Башкирии

Жуткая авария произошла утром 8 мая на трассе под Челябинском. «Лексус», столкнувшись на встречной полосе с «Митсубиси Паджеро», загорелся. Три человека оказались заблокированными в искореженной машине и сгорели буквально заживо, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Один из пассажиров сгоревшего «Лексуса» был жителем Башкирии. Трое молодых людей ехали из Уфы в Нижневартовск. По данным пресс-службы ГИБДД по Челябинской области, по неустановленным причинам водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро». В аварии удалось выжить лишь водителю «Митсубиси», а вот его пассажир также погиб. По факту аварии следственными органами проводится проверка.

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