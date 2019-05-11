Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ

Крупная авария произошла сегодня ранним утром, 11 мая, на улице Сипайловской. Автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru. Фотографии происшествия прислали очевидцы.



По словам свидетелей аварии, водитель за рулем иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, мужчине удалось отделаться лишь царапинами. Обстоятельства ДТП и виновника аварии предстоит установить дорожным полицейским.