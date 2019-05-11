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Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ

Добавлено: 11.05.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ

Крупная авария произошла сегодня ранним утром, 11 мая, на улице Сипайловской. Автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru. Фотографии происшествия прислали очевидцы.

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По словам свидетелей аварии, водитель за рулем иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, мужчине удалось отделаться лишь царапинами. Обстоятельства ДТП и виновника аварии предстоит установить дорожным полицейским.

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