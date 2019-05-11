Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
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Крупная авария произошла сегодня ранним утром, 11 мая, на улице Сипайловской. Автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru. Фотографии происшествия прислали очевидцы.
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