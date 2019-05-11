В Мелеузе трое пьяных жителей устроили драку с полицейскими

В Мелеузе трое местных жителей понесут наказание за избиение сотрудников полиции. Сначала один из приятелей избил подругу. Когда за ним приехали стражи порядка, злоумышленник вместе с собутыльниками устроили драку с правоохранителями, сообщает сайт Newsbash.ru.





22-летний горожанин сильно избил свою 27-летнюю приятельницу. Женщину доставили в центральную районную больницу. Полицейские нашли дебошира в подъезде одного из домов. Молодчик выпивал в компании двух друзей. Сдаваться в руки стражей порядка мелеузовец не захотел, в итоге все трое пьяных приятелей ввязались с полицейскими в драку.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, двое правоохранителей пострадали. В отношении задержанных возбуждены административные дела о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Также в отношении их возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантом еще одного дела стал горожанин, избивший 27-летнюю девушку.