В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку

Смертельная авария унесла жизнь пожилой женщины. Все произошло накануне, 10 мая, в селе Месягутово Дуванского района республики. 62-летний местный житель за рулем своего ВАЗ-2104 на скорости сбил 82-летнюю пенсионерку. От полученных травм бабушка скончалась до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Известно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, — рассказали в ГИБДД республики. — Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.