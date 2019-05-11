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В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку

Добавлено: 11.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку

Смертельная авария унесла жизнь пожилой женщины. Все произошло накануне, 10 мая, в селе Месягутово Дуванского района республики. 62-летний местный житель за рулем своего ВАЗ-2104 на скорости сбил 82-летнюю пенсионерку. От полученных травм бабушка скончалась до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Известно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, — рассказали в ГИБДД республики. — Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

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