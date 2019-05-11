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В Гафурийском районе три подростка украли мотоцикл

Добавлено: 11.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе три подростка украли мотоцикл

В деревне Усманово Гафурийского района неизвестные украли мотоцикл и бензопилу. По подозрению в совершении кражи в полицию доставлены трое несовершеннолетних, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В Отдел МВД России по Гафурийскому району поступило сообщение от жительницы города Нефтекамска. По словам 57-летней женщины, из гаража, расположенного на участке ее родителей в деревне Усманово, украдены мотоцикл «ИЖ-Юпитер» и бензопила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и доставили в полицию троих несовершеннолетних жителей села Усманово – 15 и 16 лет. Они признались в содеянном.

По предварительной версии, у одного из молодых людей имеется неисправный мотоцикл «ИЖ». Вместе с приятелями он решил украсть мототранспорт аналогичной марки из гаража односельчанина, чтобы разобрать на запчасти. Парни сломали запорное устройство, вывели мотоцикл на улицу, при этом прихватили с собой из гаража бензопилу. Все это они спрятали в личном хозяйстве одного из местных жителей. Похищенное изъято.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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