В Гафурийском районе три подростка украли мотоцикл
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В деревне Усманово Гафурийского района неизвестные украли мотоцикл и бензопилу. По подозрению в совершении кражи в полицию доставлены трое несовершеннолетних, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и доставили в полицию троих несовершеннолетних жителей села Усманово – 15 и 16 лет. Они признались в содеянном.
По предварительной версии, у одного из молодых людей имеется неисправный мотоцикл «ИЖ». Вместе с приятелями он решил украсть мототранспорт аналогичной марки из гаража односельчанина, чтобы разобрать на запчасти. Парни сломали запорное устройство, вывели мотоцикл на улицу, при этом прихватили с собой из гаража бензопилу. Все это они спрятали в личном хозяйстве одного из местных жителей. Похищенное изъято.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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