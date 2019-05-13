Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Стерлитамаке: от столкновения с «Киа Соренто» погиб водитель «ВАЗ-2113»

Авария в Стерлитамаке: от столкновения с «Киа Соренто» погиб водитель «ВАЗ-2113»

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (1)
Загрузка...
Авария в Стерлитамаке: от столкновения с «Киа Соренто» погиб водитель «ВАЗ-2113»

В минувшее воскресенье, 12 мая, в Стерлитамаке произошло страшно ДТП со смертельным исходом. Около трех часов дня на проспекте Ленина столкнулись встречные «ВАЗ-2113» и «Киа Соренто», сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто

Читайте также:

В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто
Отечественным автомобилем управлял 26-летний горожанин, а за рулем иномарки находился 36-летний житель Стерлитамакского района. Удар был настолько мощным, что «ВАЗ» почти полностью разворотило – у 33-летнего пассажира не оказалось шансов выжить. Водитель «тринадцатой» получил тяжелые травмы и находится в больнице. Водитель иномарки обратился за помощью врачей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Айнур
Айнур Гости Сегодня, 13:31
а в итоге кто погиб то?!
Читайте также
Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
Происшествия
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
В Башкирии уснувший водитель протаранил автомобиль полиции
Общество / Происшествия
В Башкирии уснувший водитель протаранил автомобиль полиции
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Общество / Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: