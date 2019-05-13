Авария в Стерлитамаке: от столкновения с «Киа Соренто» погиб водитель «ВАЗ-2113»

В минувшее воскресенье, 12 мая, в Стерлитамаке произошло страшно ДТП со смертельным исходом. Около трех часов дня на проспекте Ленина столкнулись встречные «ВАЗ-2113» и «Киа Соренто», сообщает сайт Newsbash.ru.

Отечественным автомобилем управлял 26-летний горожанин, а за рулем иномарки находился 36-летний житель Стерлитамакского района. Удар был настолько мощным, что «ВАЗ» почти полностью разворотило – у 33-летнего пассажира не оказалось шансов выжить. Водитель «тринадцатой» получил тяжелые травмы и находится в больнице. Водитель иномарки обратился за помощью врачей.