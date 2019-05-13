Авария в Стерлитамаке: от столкновения с «Киа Соренто» погиб водитель «ВАЗ-2113»
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В минувшее воскресенье, 12 мая, в Стерлитамаке произошло страшно ДТП со смертельным исходом. Около трех часов дня на проспекте Ленина столкнулись встречные «ВАЗ-2113» и «Киа Соренто», сообщает сайт Newsbash.ru.
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