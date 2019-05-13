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В Янауле пьяный мужчина направил на полицейских ружье

Добавлено: 13.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янауле пьяный мужчина направил на полицейских ружье

В Янауле у двух сотрудников ППС, младшего сержанта Нурхата Ахметова и сержанта Артура Юсупова, выдалось беспокойное дежурство. Полицейские смогли обезвредить нетрезвого горожанина, который угрожал им ружьем, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Неравнодушные янаульцы позвонили в полицию и сообщили, что по улицам ездит «ВАЗ-2109», которым управляет пьяный мужчина. На улице Матросова патруль ППС обнаружил авто нарушителя. Как только стражи порядка вышли из машины, водитель направил на них ружье. В следующую секунду полицейские выбили оружие из рук злоумышленника и скрутили его.

Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, задержанным оказался 30-летний горожанин, судимый в прошлом за кражу, угон и причинение тяжкого вреда здоровью. Из его легковушки правоохранители изъяли незарегистрированное заряженное ружье и 64 патрона. Янаулец стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти. Также он рискует попасть под следствие за незаконное хранение оружия. Руководство местного отдела полиции собирается поощрить сотрудников патрульно-постовой службы, обезвредивших опасного горожанина.

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