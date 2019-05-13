В Уфе погиб скутерист, пытавшийся скрыться от автоинспекторов

Минувшей ночью, 11 мая, в Уфе водитель скутера Stels попытался скрыться от автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, потому что он ехал с выключенными фарами, сообщает сайт Newsbash.ru.





Требование автоинспекторов нарушитель проигнорировал и лишь увеличил скорость. На Почтовой улице он потерял управление и упал, получив смертельные травмы. Стражи порядка установили, что погибшему уфимцу было 30 лет. Выяснилось, что мужчина сел за руль без водительских прав и не надел мотошлем. В ближайшее время эксперты проведут химико-токсикологическую экспертизу, которая покажет, находился ли он в нетрезвом состоянии.

За сутки на территории Башкортостана зарегистрировано девять ДТП с одним погибшим и десятью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики пресекли 2300 нарушений и задержали 54 водителя в нетрезвом виде.



