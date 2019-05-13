В Уфе погиб скутерист, пытавшийся скрыться от автоинспекторов
Комментарии (0)
Загрузка...
Минувшей ночью, 11 мая, в Уфе водитель скутера Stels попытался скрыться от автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, потому что он ехал с выключенными фарами, сообщает сайт Newsbash.ru.
Требование автоинспекторов нарушитель проигнорировал и лишь увеличил скорость. На Почтовой улице он потерял управление и упал, получив смертельные травмы. Стражи порядка установили, что погибшему уфимцу было 30 лет. Выяснилось, что мужчина сел за руль без водительских прав и не надел мотошлем. В ближайшее время эксперты проведут химико-токсикологическую экспертизу, которая покажет, находился ли он в нетрезвом состоянии.
Читайте также:Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
Читайте также
Происшествия
Авария в Буздякском районе: в кювет опрокинулся пьяный водитель
Происшествия
В Мелеузовском районе водитель автобуса сбил мужчину перебегавшего дорогу
Происшествия
В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет
Происшествия
Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
Происшествия
В Стерлитамаке в лобовой аварии двух авто пострадали три пассажира
Происшествия
В Салавате автомобиль «ТагАЗ Тагер» наехал на горожанку
Происшествия
Пожилой житель Нефтекамска не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево
Происшествия
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб