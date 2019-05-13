В Давлеканово второй раз с начала мая поджигают огромную свалку
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Возле города Давлеканово горит свалка. По словам местных жителей, пожар на полигоне ТКО начался ночью, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В администрации Давлеканово сообщили, что в настоящее время пожар все еще тушится. Все службы города и руководство сейчас находятся на месте пожара.
Сейчас территория возле свалки находится вся в дыму. Крысы со свалки бегут в сторону жилого микрорайона, находящегося в непосредственной близости. Кроме этого, рядом находится заправка «Башнефть».
«Сколько гари с ядовитыми парами поднимаются в небо», «на небо страшно смотреть», «окна открыть невозможно, дышим всей этой гадостью, а потом удивляемся, откуда столько болезней с летальным исходом», - переживают жители.
Оказывается, городской полигон ТКО закрыт уже два месяца и горит уже второй раз с начала мая. Есть мнения, что свалку поджигают намеренно, чтобы высвободить место для новых отходов.
«В этом году Минэкологии будет выполнять проектирование рекультивации (комплекс работ по ликвидации) свалок, в том числе и в городе Давлеканово, — написал в комментариях к посту о случившемся Вячеслав Гапоненко. — После изготовления ПСД, при выделении финансирования будут проведены работы по рекультивации данной свалки. За счёт местного бюджета рекультивацию сделать не получится, финансов не хватит».
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