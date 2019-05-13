В Давлеканово второй раз с начала мая поджигают огромную свалку

Возле города Давлеканово горит свалка. По словам местных жителей, пожар на полигоне ТКО начался ночью, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как рассказал глава администрации города Вячеслав Гапоненко, пожарная часть и коммунальные службы занимаются тушением пожара с двух часов ночи. Проводится проливка водой и отсыпка источников горения глиной.В администрации Давлеканово сообщили, что в настоящее время пожар все еще тушится. Все службы города и руководство сейчас находятся на месте пожара.

Сейчас территория возле свалки находится вся в дыму. Крысы со свалки бегут в сторону жилого микрорайона, находящегося в непосредственной близости. Кроме этого, рядом находится заправка «Башнефть».

«Сколько гари с ядовитыми парами поднимаются в небо», «на небо страшно смотреть», «окна открыть невозможно, дышим всей этой гадостью, а потом удивляемся, откуда столько болезней с летальным исходом», - переживают жители.

Оказывается, городской полигон ТКО закрыт уже два месяца и горит уже второй раз с начала мая. Есть мнения, что свалку поджигают намеренно, чтобы высвободить место для новых отходов.

«В этом году Минэкологии будет выполнять проектирование рекультивации (комплекс работ по ликвидации) свалок, в том числе и в городе Давлеканово, — написал в комментариях к посту о случившемся Вячеслав Гапоненко. — После изготовления ПСД, при выделении финансирования будут проведены работы по рекультивации данной свалки. За счёт местного бюджета рекультивацию сделать не получится, финансов не хватит».