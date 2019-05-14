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В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину

Добавлено: 14.05.19
Просмотров: 174
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину

На днях в одну из больниц Уфы с ножевыми ранениями был доставлен 58-летний уфимец. На таксиста напал злоумышленник, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Таксист доставил 28-летнего пассажира в село Дмитриевка. По пути клиент достал из кармана нож и начал наносить удары водителю. Раненый 58-летний мужчина успел выбежать на улицу и позвать прохожих на помощь. Тем временем злоумышленник сел на водительское сиденье и угнал машину. Пострадавший с многочисленными ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Сейчас состояние потерпевшего оценивается, как удовлетворительное.

Сотрудники ДПС нашли угнанную машину. 28-летний мужчина признал свою вину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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