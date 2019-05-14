В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину

На днях в одну из больниц Уфы с ножевыми ранениями был доставлен 58-летний уфимец. На таксиста напал злоумышленник, сообщает сайт Newsbash.ru.



Таксист доставил 28-летнего пассажира в село Дмитриевка. По пути клиент достал из кармана нож и начал наносить удары водителю. Раненый 58-летний мужчина успел выбежать на улицу и позвать прохожих на помощь. Тем временем злоумышленник сел на водительское сиденье и угнал машину. Пострадавший с многочисленными ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Сейчас состояние потерпевшего оценивается, как удовлетворительное.Сотрудники ДПС нашли угнанную машину. 28-летний мужчина признал свою вину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.