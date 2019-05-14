В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину
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На днях в одну из больниц Уфы с ножевыми ранениями был доставлен 58-летний уфимец. На таксиста напал злоумышленник, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудники ДПС нашли угнанную машину. 28-летний мужчина признал свою вину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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