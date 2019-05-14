В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу

Преступник напал на девочку, когда она возвращалась домой с учебы, сообщает сайт Newsbash.ru.



В столице Башкирии произошел вопиющий инцидент. Педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу средь белого дня и скрылся.





Преступника до сих пор разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, страшное произошло накануне в районе остановки Спортивная в Советском районе Уфы, когда девочка возвращалась домой из школы. Преступник поджидал школьницу в подъезде, где надругался над ней.

В данный момент на педофила заведено уголовное дело, ему предъявят обвинение по статье 131 за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. Согласно уголовному кодексу, преступнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.