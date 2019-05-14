В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу
Комментарии (0)
Загрузка...
Преступник напал на девочку, когда она возвращалась домой с учебы, сообщает сайт Newsbash.ru.
В столице Башкирии произошел вопиющий инцидент. Педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу средь белого дня и скрылся.
Преступника до сих пор разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, страшное произошло накануне в районе остановки Спортивная в Советском районе Уфы, когда девочка возвращалась домой из школы. Преступник поджидал школьницу в подъезде, где надругался над ней.
Читайте также:В Уфе мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку
Читайте также
Происшествия
В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента
Происшествия
В Уфе житель Туймазов ограбил магазин, а затем попытался изнасиловать школьницу
Происшествия
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку
Происшествия
В Уфе 22-летний парень изнасиловал 9-летнюю девочку
Происшествия
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Происшествия
Преподавателя одного из уфимских вузов подозревают в сексуальных домогательствах к студенткам
Общество
На территории Башкирии может находиться педофил