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В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу

Добавлено: 14.05.19
Просмотров: 303
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу

Преступник напал на девочку, когда она возвращалась домой с учебы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В столице Башкирии произошел вопиющий инцидент. Педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу средь белого дня и скрылся.

Преступника до сих пор разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, страшное произошло накануне в районе остановки Спортивная в Советском районе Уфы, когда девочка возвращалась домой из школы. Преступник поджидал школьницу в подъезде, где надругался над ней.

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В данный момент на педофила заведено уголовное дело, ему предъявят обвинение по статье 131 за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. Согласно уголовному кодексу, преступнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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