В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды. Его приняли после инцидента в Сибае, где почти полгода тлеет карьер, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как пояснили в Госсобрании РБ, теперь все экологически опасные объекты обязаны иметь автоматическую систему учета выбросов вредных веществ. Данные об этом будут передаваться в профильные госорганы, поэтому выявлять источники загрязнения станет проще.

Кроме того, в законе появилась статья, которая обязывает возмещать ущерб за вред окружающей среде из-за сброса вредных веществ в воду. За любое негативное воздействие на природу предприятиям придется платить. Вместе с тем за внедрение новых технологий, снижающих экологический ущерб, хз будут поощрять.