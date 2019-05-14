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В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды

Добавлено: 14.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды

В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды. Его приняли после инцидента в Сибае, где почти полгода тлеет карьер, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как пояснили в Госсобрании РБ, теперь все экологически опасные объекты обязаны иметь автоматическую систему учета выбросов вредных веществ. Данные об этом будут передаваться в профильные госорганы, поэтому выявлять источники загрязнения станет проще.

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Кроме того, в законе появилась статья, которая обязывает возмещать ущерб за вред окружающей среде из-за сброса вредных веществ в воду. За любое негативное воздействие на природу предприятиям придется платить. Вместе с тем за внедрение новых технологий, снижающих экологический ущерб, хз будут поощрять.

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