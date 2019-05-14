В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды
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В Башкирии вступил в силу новый закон о защите окружающей среды. Его приняли после инцидента в Сибае, где почти полгода тлеет карьер, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как пояснили в Госсобрании РБ, теперь все экологически опасные объекты обязаны иметь автоматическую систему учета выбросов вредных веществ. Данные об этом будут передаваться в профильные госорганы, поэтому выявлять источники загрязнения станет проще.
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