В Уфе трамвай обстреляли из пневматического оружия
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня в Уфе в 9 час. 40 мин. возле остановки "Медколледж" неизвестным лицом было совершено нападение на трамвай маршрута №5, двигавшийся в направлении "Госцирка", сообщает сайт Newsbash.ru.
Находившиеся в салоне пассажиры слышали грохот, сравнимый, будто бы свалился пантограф трамвая. Бронестекло выдержало удар - не рассыпалось, но покрылось "паутиной" трещин и стало непригодным к дальнейшей эксплуатации.
Сделав разворот на "Госцирке", трамвай отправился в депо на "Сельхозинституте" для разбирательства и устранения повреждения.
Трамвай этой модели сравнительно новый, чистый и ухоженный. Кому и зачем понадобилось осуществлять подобное, - должны разобраться правоохранительные органы. Если бы стекло рассыпалось, то могли пострадать пассажиры.
Читайте также
Происшествия
В Уфе неизвестные в масках избили таксиста и обстреляли его автомобиль
Это интересно
В Уфе планируют запустить скоростной трамвай
Происшествия
В Уфе друг за другом столкнулись три автобуса
Это интересно
История трамвайных сетей в Уфе
Это интересно
В Уфе начал курсировать новогодний трамвай
Происшествия
В Иглино неизвестные обстреляли маршрутку Башавтотранса
Происшествия
В Стерлитамаке ребенок получил травмы застряв в дверях маршрутки
Происшествия
В Уфе обстреляли пассажирский автобус компании Яндекс