В Уфе трамвай обстреляли из пневматического оружия

Сегодня в Уфе в 9 час. 40 мин. возле остановки "Медколледж" неизвестным лицом было совершено нападение на трамвай маршрута №5, двигавшийся в направлении "Госцирка", сообщает сайт Newsbash.ru.



Через раздвижное боковое стекло с правой стороны водителя (женщина) было повреждено предположительно из пневматики) стекло двери кабины водителя.

Находившиеся в салоне пассажиры слышали грохот, сравнимый, будто бы свалился пантограф трамвая. Бронестекло выдержало удар - не рассыпалось, но покрылось "паутиной" трещин и стало непригодным к дальнейшей эксплуатации.



Сделав разворот на "Госцирке", трамвай отправился в депо на "Сельхозинституте" для разбирательства и устранения повреждения.



Трамвай этой модели сравнительно новый, чистый и ухоженный. Кому и зачем понадобилось осуществлять подобное, - должны разобраться правоохранительные органы. Если бы стекло рассыпалось, то могли пострадать пассажиры.