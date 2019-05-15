В Кугарчинском районе подросток сообщил о заложенной в школе бомбе
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В пресс-службе МВД сообщили, что в ведомстве планируют привлечь к ответственности 16-летнего подростка из Кугарчинского района, который сообщил о заложенном опасном предмете в школе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В правоохранительных органах известили, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
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