В Кугарчинском районе подросток сообщил о заложенной в школе бомбе

В пресс-службе МВД сообщили, что в ведомстве планируют привлечь к ответственности 16-летнего подростка из Кугарчинского района, который сообщил о заложенном опасном предмете в школе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что учащийся сделал запись об этом на странице социальной сети. В настоящий момент против старшеклассника возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).В правоохранительных органах известили, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.