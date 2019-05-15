Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кугарчинском районе подросток сообщил о заложенной в школе бомбе

В Кугарчинском районе подросток сообщил о заложенной в школе бомбе

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кугарчинском районе подросток сообщил о заложенной в школе бомбе

В пресс-службе МВД сообщили, что в ведомстве планируют привлечь к ответственности 16-летнего подростка из Кугарчинского района, который сообщил о заложенном опасном предмете в школе, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Кугарчинском районе во сне умер подросток

Читайте также:

В Кугарчинском районе во сне умер подросток
Уточняется, что учащийся сделал запись об этом на странице социальной сети. В настоящий момент против старшеклассника возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

В правоохранительных органах известили, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Белебеевском районе задержали мужчину за ложный звонок об опасном предмете
Происшествия
В Белебеевском районе задержали мужчину за ложный звонок об опасном предмете
В Благоварском районе Башкирии депутат райсовета занимался браконьерством с сотрудником полиции
---
В Благоварском районе Башкирии депутат райсовета занимался браконьерством с сотрудником полиции
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
Происшествия
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Человек и закон
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
Человек и закон
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
В Белебеевском районе молодой человек получил штраф за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Происшествия
В Белебеевском районе молодой человек получил штраф за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
Человек и закон
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
Госдума ввела уголовную ответственность за пьяное вождение
Общество / Человек и закон
Госдума ввела уголовную ответственность за пьяное вождение
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: