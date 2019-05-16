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В Шаранском районе ливень затопил деревню Дмитриева Поляна

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Шаранский район
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В Шаранском районе ливень затопил деревню Дмитриева Поляна

На днях в Шаранском районе из-за дождя затопило деревню Дмитриева Поляна. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что автор ролика ходит по заполненной водой улице. При этом она буквально везде. Затоплена и дворовая территория.

Напомним, ранее мы публиковали видеокадры мощного ливня, который смыл огороды сельчан в деревне Амзя близ Нефтекамска.  

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