В Шаранском районе ливень затопил деревню Дмитриева Поляна

На днях в Шаранском районе из-за дождя затопило деревню Дмитриева Поляна. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что автор ролика ходит по заполненной водой улице. При этом она буквально везде. Затоплена и дворовая территория.



Напомним, ранее мы публиковали видеокадры мощного ливня, который смыл огороды сельчан в деревне Амзя близ Нефтекамска.