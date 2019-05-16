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В Давлекановском районе третий день горит мусорная свалка

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе третий день горит мусорная свалка

В Давлеканово продолжают тушить пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов. На срочном собрании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о ликвидации горения путём закрытия свалки глиняным саркофагом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Возгорание началось в ночь на понедельник. Едкий дым распространился над городом и ближайшими деревнями. Кроме того, позднее загорелся полигон и в соседнем селе Раевском. Причины происшествия установят после следственных проверок. Не исключено, что мусор подожгли умышленно. Сейчас на месте работает коммунальная техника. Для обсыпки глиной тлеющих отходов задействовано пять грузовиков.

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