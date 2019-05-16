В Давлекановском районе третий день горит мусорная свалка
Комментарии (0)
Загрузка...
В Давлеканово продолжают тушить пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов. На срочном собрании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о ликвидации горения путём закрытия свалки глиняным саркофагом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также
Происшествия
В Давлеканово второй раз с начала мая поджигают огромную свалку
Общество
В Иглинском районе третий день тушат полигон ТБО | видео
Общество
В селах Башкирии остро стоит проблема с утилизацией твердых коммунальных отходов
Происшествия
В Зилаирском районе загорелся кирпичный гараж
Общество
В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов
Происшествия
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
Общество
Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии
Общество
В Башкирии мусор будут собирать по-новому