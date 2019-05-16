В Уфе в аварию попали маршрутка, грузовик и автобус "Нефаз"
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе утром 16 мая в районе остановки «Театр кукол» произошло крупное ДТП. По сообщениям очевидцев, на проспекте Октября в сторону центра столкнулись пассажирский «Форд Транзит» и грузовая «ГАЗель», а также «НефАЗ». В ДТП грузовик перевернулся на бок, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Уфе трамвай обстреляли из пневматического оружия
По данным «Яндекс. Пробки», скорость движения на этом участке дороги составляет не более 3 км/ч. В городе зафиксированы 7-балльные пробки.
Читайте также
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
В Уфе в аварию попали два вахтовых автобуса
Происшествия
В Стерлитамакском районе пассажирский НефАЗ съехал в кювет и опрокинулся
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В массовом ДТП под Нефтеюганском погибли два уфимца
Происшествия
В Кармаскалинском районе фура, сбив ограждение, въехала в дом
Происшествия
В Уфе произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей и пассажирского автобуса
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших