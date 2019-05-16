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В Уфе в аварию попали маршрутка, грузовик и автобус "Нефаз"

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 186
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в аварию попали маршрутка, грузовик и автобус "Нефаз"

В Уфе утром 16 мая в районе остановки «Театр кукол» произошло крупное ДТП. По сообщениям очевидцев, на проспекте Октября в сторону центра столкнулись пассажирский «Форд Транзит» и грузовая «ГАЗель», а также «НефАЗ». В ДТП грузовик перевернулся на бок, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, медики, спасатели. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, а также уточняется информация о пострадавших. По предварительным данным, в массовой автоаварии пострадал один человек.

По данным «Яндекс. Пробки», скорость движения на этом участке дороги составляет не более 3 км/ч. В городе зафиксированы 7-балльные пробки.

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