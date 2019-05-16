В Баймакском районе нашли тело молодого парня с прощальной запиской
Накануне в Баймакском районе Башкирии нашли тело 20-летнего парня. Молодой человек перед смертью написал прощальную записку, в которой повторил последние слова вокалиста корейской поп-группы SHINee. Близким друзьям он оставил памятные подарки и посетовал, что не успеет досмотреть "Игру престолов".
Судя по этому тексту, еще для четверых ребят Айнур оставил памятные посылки в Магнитогорске. Также в своем послании молодой человек вспоминает психолога, к которому ходил долгое время перед смертью. Становится понятным, что близкое окружение знало о проблемах парня и изо всех сил пыталось ему помочь. В последние минуты парень сетует на то, что не успеет досмотреть любимые сериалы: "Игру престолов" и "Сверхъестественное".
За несколько часов послание парня из Башкирии растиражировали в закрытых группах в социальных сетях, что привело на его страницу большое количество троллей. Спустя еще пару часов страничку закрыли родственники. В комментариях под последним письмом Айнура сочувствующие его родным люди заметили, что этот текст практически точь-в-точь похож на предсмертную записку Кима Джонхена - вокалиста корейской поп-группы SHINee. Последние строки артиста по его же просьбе спустя некоторое время после трагедии были опубликованы возлюбленной Джонхена.
Последние слова Кима Джонхена:
Молодого человека похоронили на Родине в Баймакском районе 15 мая. Его мама поблагодарила в социальных сетях всех неравнодушных односельчан за помощь и поддержку.