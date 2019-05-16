В Баймакском районе нашли тело молодого парня с прощальной запиской

Накануне в Баймакском районе Башкирии нашли тело 20-летнего парня. Молодой человек перед смертью написал прощальную записку, в которой повторил последние слова вокалиста корейской поп-группы SHINee. Близким друзьям он оставил памятные подарки и посетовал, что не успеет досмотреть "Игру престолов".



Жуткая запись на странице 20-летнего Айнура С. (имя изменено - прим. редакции) в социальных сетях появилась в отложенном режиме. Она вышла вечером 13 мая, чуть позже его смерти. В последней записи парень прощается со всеми близкими, очень сильно переживает из-за смерти своей бабушки и просит друзей не винить его. Среди своих близких он отмечает троих: именно этих ребят он просит забрать его тело с горы недалеко от дома местного жителя.Судя по этому тексту, еще для четверых ребят Айнур оставил памятные посылки в Магнитогорске. Также в своем послании молодой человек вспоминает психолога, к которому ходил долгое время перед смертью. Становится понятным, что близкое окружение знало о проблемах парня и изо всех сил пыталось ему помочь. В последние минуты парень сетует на то, что не успеет досмотреть любимые сериалы: "Игру престолов" и "Сверхъестественное".

За несколько часов послание парня из Башкирии растиражировали в закрытых группах в социальных сетях, что привело на его страницу большое количество троллей. Спустя еще пару часов страничку закрыли родственники. В комментариях под последним письмом Айнура сочувствующие его родным люди заметили, что этот текст практически точь-в-точь похож на предсмертную записку Кима Джонхена - вокалиста корейской поп-группы SHINee. Последние строки артиста по его же просьбе спустя некоторое время после трагедии были опубликованы возлюбленной Джонхена.



Последние слова Кима Джонхена:

Они говорили мне понять смысл моей боли. Но я и так прекрасно знаю. Мне больно из-за себя самого. Это всё моя вина. Доктор, вы же это хотели услышать, да? Нет, я все сделал правильно. Когда мягкий голос обвинял лишь мой характер, я только думал: "как чертовски, оказывается, легко быть доктором. Даже удивительно, что я смог так долго продержаться. Что я могу сказать теперь? Просто скажите мне, что я все сделал правильно. Этого будет достаточно. Просто скажите: "Ты усердно трудился". И если вы не можете улыбаться сейчас, не обвиняйте меня ни в чем. Скажите мне на прощание: "Ты сделал всё правильно, ты через многое прошёл"

Ким Джонхен, несмотря на популярность, страдал от одиночества и последние месяцы перед смертью посещал психотерапевта. После его гибели в СМИ по всему миру подняли вопрос о том, как корейская индустрия развлечений меняет психическое состояние людей.Молодого человека похоронили на Родине в Баймакском районе 15 мая. Его мама поблагодарила в социальных сетях всех неравнодушных односельчан за помощь и поддержку.