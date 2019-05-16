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В Уфе арестованного руководителя компании "Килстройинвест" Дмитрия Комлева доставили в суд

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе арестованного руководителя компании "Килстройинвест" Дмитрия Комлева доставили в суд

Руководителя компании "Килстройинвест", которая является застройщиком жилого комплекса "Миловский парк" в Уфе, привезли в Советский районный суд. 37-летнего мужчину на входе в здание встретили десятки обманутых дольщиков. Тем временем следователи выступили с ходатайством о его аресте, сообщает сайт Newsbash.ru.

У здания Советского районного суда сегодня собрались десятки обманутых дольщиков "Миловского парка". Увидев 37-летнего Дмитрия Комлева, люди начали хором скандировать "Вор должен сидеть в тюрьме". Мужчина руководил компанией до 2017 года. Следствие считает, что именно он был причастен к хищению средств граждан при строительстве жилого комплекса.

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При этом стражи порядка подсчитали и сумму ущерба: в списке пострадавших числится 1500 дольщиков, которые внесли в строительство квартир порядка 2 миллиардов рублей. Дмитрию Комлеву могут предъявить обвинение сразу по трем статьям: мошенничество в крупном размере, причинение имущественного вреда и уклонение от уплаты налогов.

Кстати, у дольщиков есть и своя собственная версия касательно того, куда могли уйти деньги клиентов "Миловского парка". По одной из версий это может быть проект "Бухта Кила" на Павловке - модной базы отдыха, которая служила излюбленным местом отдыха для столичной элиты. Позже выяснилось, что "Бухта Кила" была незаконно подключена к энергетическим сетям.


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