В Уфе арестованного руководителя компании "Килстройинвест" Дмитрия Комлева доставили в суд

Руководителя компании "Килстройинвест", которая является застройщиком жилого комплекса "Миловский парк" в Уфе, привезли в Советский районный суд. 37-летнего мужчину на входе в здание встретили десятки обманутых дольщиков. Тем временем следователи выступили с ходатайством о его аресте, сообщает сайт Newsbash.ru.





У здания Советского районного суда сегодня собрались десятки обманутых дольщиков "Миловского парка". Увидев 37-летнего Дмитрия Комлева, люди начали хором скандировать "Вор должен сидеть в тюрьме". Мужчина руководил компанией до 2017 года. Следствие считает, что именно он был причастен к хищению средств граждан при строительстве жилого комплекса.

При этом стражи порядка подсчитали и сумму ущерба: в списке пострадавших числится 1500 дольщиков, которые внесли в строительство квартир порядка 2 миллиардов рублей. Дмитрию Комлеву могут предъявить обвинение сразу по трем статьям: мошенничество в крупном размере, причинение имущественного вреда и уклонение от уплаты налогов.Кстати, у дольщиков есть и своя собственная версия касательно того, куда могли уйти деньги клиентов "Миловского парка". По одной из версий это может быть проект "Бухта Кила" на Павловке - модной базы отдыха, которая служила излюбленным местом отдыха для столичной элиты. Позже выяснилось, что "Бухта Кила" была незаконно подключена к энергетическим сетям.